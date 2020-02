Aplicativo mapeia bloquinhos de São Paulo e aponta melhores trajetos

Bianca Bellucci

18/02/2020 | 15:18



Quicko é um aplicativo de mobilidade para Android e iOS que aponta as formas mais rápidas, baratas ou confortáveis – o usuário decide – para se locomover de um ponto para outro. Durante o Carnaval, porém, o programa conta com mais uma atração: ele identificará os bloquinhos espalhados por São Paulo e os melhores jeitos de chegar até o seu favorito.

Na prática, o Quicko sinalizará no mapa os blocos de rua usando o símbolo de uma máscara de Carnaval. Ao clicar em uma delas, o usuário encontra informações como endereço, horário, perfil das músicas e público-alvo. Caso se interesse e queira curtir, o aplicativo indica o melhor caminho, já considerando os desvios das linhas de ônibus e possíveis bloqueios para a passagem dos cortejos.

Vale destacar que o Quicko oferece outras vantagens para os foliões. Caso a chuva apareça, o app localiza pontos gratuitos de compartilhamento de guarda-chuvas oferecidos pelo Rentbrella. E mais: quem estiver nas proximidades da Estação Paulista, na Linha 4-Amarela, a empresa oferece um espaço com Wi-Fi gratuito.

