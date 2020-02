Bruna Marquezine recebe crianças refugiadas em sua casa

18/02/2020 | 14:31



Bruna Marquezine abriu as portas de sua mansão na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, para receber meninas refugiadas no último domingo, 16. As pequenas fazem parte da ONG brasileira I Know My Rights (IKMR), que defende o direito de crianças que migraram para fugir de conflitos em seus países de origem.

As garotas foram na piscina, dançaram, fizeram piquenique e brincaram de desfilar na mansão da atriz. Em 2016, Bruna passou duas semanas no Oriente Médio conhecendo a realidade dos refugiados sírios. Lá, ela conheceu a ONG brasileira, a Agência da ONU para Refugiados (Acnur) e desde então apoia a causa.

Nestes quatro anos, a artista já pediu doações de seus fãs para ajudar esse público, doou para um fundo financeiro voltado para trazer crianças refugiadas para o Brasil e visitou os pequenos acolhidos na IKMR.

Veja os vídeos e fotos do encontro:

