Tradições portuguesas vão agitar o Carnaval de rua de São Roque (SP)

Redação

Do Rota de Férias



18/02/2020 | 14:18



Inspirado nos personagens mascarados conhecidos como diabos transtornados, que fazem o tradicional Careto de Podence, as figuras originárias da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal, serão a atração do Carnaval de rua de São Roque, no interior de São Paulo. Promovida pela estância turística Vila Don Patto, a tradição dos fundadores da cidade vai agitar os quatro dias de folia.

Carnaval de rua em São Roque (SP)

O Careto de Podence é um Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), e as fantasias são compostas por trajes coloridos e chocalhos amarrados na cintura. Na tradição portuguesa, os mascarados saem pelas ruas da aldeia de Podence no domingo e na terça-feira de carnaval, interagindo com as pessoas que encontram pelas ruas. Na Vila Don Patto, porém, o Careto de Podence vai animar os quatro dias de festa com marchinhas e danças típicas.

Da mesma forma que acontece no Carnaval lusitano, o carreto vai fazer um tour pela Vila Don Patto e pelo centro da cidade de São Roque, em sua jardineira, convidando foliões e turistas a pular carnaval ao som de músicas típicas e marchinhas.

Enquanto os adultos se divertem com a folia portuguesa, as crianças podem participar de uma divertida oficina de máscaras. Os pequenos terão um espaço com glitter, lantejoulas, tintas e outros acessórios para personalizar suas máscaras e curtir a festa. As atividades infantis acontecem nos dias 23 e 24 de fevereiro, das 13h às 17h.

Serviço Carna Vila – Os Caretos chocalheiros do Carnaval de Podence.

Vila Don Patto – Estrada do Vinho Km 25 – São Roque – SP

Data: 22 a 25 de fevereiro

Horário: 12h às 17h30

Reservas e mais informações: (11) 97563-9637



—

Festas de Carnaval no Brasil

Na galeria, confira algumas festas de Carnaval que agitam o Brasil.