Em meio à polêmica de divisão de comida, Thelma chora de fome no BBB20

18/02/2020 | 14:10



Thelma está passando por maus bocados no BBB20. A médica está na xepa, grupo que tem acesso a poucas quantidade de comida, e, na madrugada desta terça-feira, dia 18, chamou a atenção após chorar de fome.

- Eu posso comer um biscoito, gente? Estou com muita fome. Eu acordei assim, disse Thelma com a voz chorosa. Manu Gavassi ofereceu seu biscoito à ela. Gizelly a apoiou:

- Não precisa ficar com fome.

Na área externa, a médica revelou que está sofrendo com dores no estômago ao misturar biscoito, água e sal com goiabada.

- Eu estou com fome. Vou comer um biscoito... Estou com muita dor no estômago, reclamou a sister.

Nas redes sociais, o perfil oficial de Thelma condenou primeiro Lucas Galinna, que não deu nenhuma estaleca nas compras da semana e, depois, pediu ajuda para a médica.

Isso acaba com o meu coração. Por favor, eliminem essa criatura. A gente sabe muito bem que a culpa da Thelminha estar nesta situação é do espertão que deu zero estalecas. Então, por favor, vamos juntar toda a raiva que estamos sentindo e descontar no voto. Vamos eliminar a pessoa que não deu dinheiro e ainda é o que come mais que todos.

O acontecimento acabou preocupando os fãs de Thelma que, no Twitter, subiram uma hashtag dizendo Fome não é entretenimento e também pediram um posicionamento da produção do reality show. A médica entrou no BBB20 pesando em média 50 quilos, mas já chegou a 49 quilos.