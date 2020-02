Maisa Silva se declara para Nicholas Arashiro em aniversário de namoro e brinca: Às vezes nem eu acredito que eu namoro

18/02/2020 | 12:11



Maisa Silva e Nicholas Arashiro são super apaixonados e um dos casais mais fofos atualmente! Apesar da rotina intensa da apresentadora, os dois sempre encontram um tempinho para se verem. E, quando não, parece que não existe dúvida ou insegurança.

Depois de passar alguns dias distantes um do outro por conta do trabalho da atriz, eles se reencontraram e aproveitaram para comemorar o aniversário de namoro. Com uma foto deles agarradinhos, Nicholas escreveu:

Dois anos e três meses. Muita gratidão estar com a melhor pessoa do mundo há tanto tempo, amo você pra tudo! @maisa. Amo tanto que não cabe em mim.

Maisa não ficou atrás e também compartilhou um clique dos dois nas redes sociais, aproveitando para ainda dar uma dica para quem não encontrou o amor:

Juro que sou a maior shipper. Às vezes nem eu acredito que eu namoro. Porque era muito improvável dentre as minhas amigas que já estavam muito mais encaminhadas na vida amorosa. Mas mesmo você sendo lerdona, você acha alguém. Sou prova.

Diante disso, Nicholas se declarou mais uma vez:

Sou muito grato pelo nosso namoro, amor, você é incrível e eu te amo demais, muito mesmo. Obrigado por tudo, nenê.

E ela respondeu ao amado:

Ai.. eu também! Te amo muito.

Tem casal mais fofinho?