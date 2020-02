Do Dgabc.com.br



18/02/2020 | 11:43



Um veículo que transportava botijões de gás pegou fogo, na manhã de terça-feira (18), na Rua Natal, no Silveira, em Santo André. Não houve vítimas.

Segundo populares, vizinhos ajudaram o motorista a retirar os botijões do carro para evitar que o material causasse explosões. Os moradores do bairro se juntaram e utilizaram baldes de água, além de mangueiras, para apagar as chamas.

O Corpo de Bombeiros chegou a ir até o local, mas a população já havia cessado o problema.