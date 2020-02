Fabricante do “Omega australiano”, Holden será fechada até 2021

Leo Alves

Do Garagem360



18/02/2020 | 11:48



A General Motors anunciou na última segunda-feira que irá encerrar as operações de vendas, projetos e engenharia da Holden até 2021. A GM também deixará de atuar na Tailândia, onde utiliza a marca Chevrolet. A chinesa Great Wall assumirá a operação tailandesa até o fim deste ano.

Fim da Holden

Fundada em 1856, a Holden foi comprada pela GM em 1931. Desde então, atua como o braço australiano do grupo. A marca chegou a ter um representante no Brasil, já que o Omega vendido no mercado nacional entre 1998 e 2012 era importado da Austrália, onde era vendido como Holden Commodore.

Apesar do encerramento da marca australiana, a General Motors garante que manterá os serviços de pós-venda e a assistência a recalls no país.

Com o fim da Holden e a saída da Tailândia, a GM segue seu plano de abandonar mercados menos lucrativos. Nos últimos anos, ela deixou de atuar na África do Sul, Indonésia, Índia e Vietnã. Em 2017, o grupo americano vendeu a Opel e a Vauxhall para a PSA (Peugeot-Citröen).

—

Por falar em despedidas, confira na galeria alguns carros que saíram de linha recentemente no Brasil.

Foto: Divulgação Fiat Weekend/Adventure Foto: Divulgação Fiat Weekend/Adventure Foto: Divulgação Fiat Weekend/Adventure Foto: Divulgação Fiat Weekend/Adventure Foto: Divulgação Caoa Chery QQ Foto: Divulgação Caoa Chery QQ Foto: Divulgação Citroën C4 Picasso Foto: Divulgação Citroën C4 Picasso Foto: Divulgação Citroën C4 Grand Picasso Foto: Divulgação Citroën C4 Grand Picasso Foto: Divulgação Ford Fiesta Foto: Divulgação Ford Fiesta Foto: Divulgação Ford Fiesta Sedan Foto: Divulgação Ford Fiesta Sedan Foto: Divulgação Ford Focus Foto: Divulgação Ford Focus Foto: Divulgação Ford Fiesta Sedan Foto: Divulgação Ford Fiesta Sedan Foto: Divulgação Hyundai Tucson Foto: Divulgação Hyundai Tucson Foto: Divulgação Kia Picanto Foto: Divulgação Kia Picanto Foto: Divulgação Mercedes-Benz Vito Foto: Divulgação Mercedes-Benz Vito Foto: Divulgação Peugeot 308 Foto: Divulgação Peugeot 308 Foto: Divulgação Peugeot 408 Foto: Divulgação Peugeot 408 Foto: Divulgação Volkswagen Golf TSI Foto: Divulgação Volkswagen Golf TSI Foto: Divulgação Volkswagen Golf Variant Foto: Divulgação Volkswagen Golf Variant Foto: Divulgação Volkswagen SpaceFox Foto: Divulgação Volkswagen SpaceFox