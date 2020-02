Carnaval: saiba como recuperar um celular esquecido nos carros da Uber

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



18/02/2020 | 11:48



Se ao longo do ano os celulares estão no topo da lista de itens perdidos pelos usuários da Uber, nos dias de Carnaval esse número aumenta ainda mais. Ao perder um smartphone durante uma viagem, porém, o procedimento para a recuperação é simples.

O primeiro passo sempre é alertar o motorista parceiro para que ele possa identificar o quanto antes sobre o objeto e, em seguida, combinar o melhor horário e local para devolver o celular. Para isso, a recomendação é que o usuário entre em sua conta por outro celular ou neste site. Para acessar a conta, o usuário deverá logar com a sua senha. Caso tenha esquecido, é possível recuperá-la neste link.

A seguir, você confere o tutorial em ambas as opções. Vale lembrar que, para ressarcir o motorista pelo deslocamento necessário para devolver o objeto, uma taxa de devolução é cobrada dos usuários e repassada integralmente ao parceiro da Uber.

Tutorial pelo app de um outro celular

1. Abra o aplicativo da Uber e faça login em sua conta digitando e-mail ou número de celular e a senha;

2. Entre no menu e, em seguida, em “Suas viagens”;

3. Selecione a viagem e aperte a opção “Itens perdidos”;

4. Clique em “Entrar em contato com o motorista sobre um item perdido”;

5. Seu telefone conectará o usuário diretamente ao número do celular do motorista;

6. Se o motorista atender e confirmar que o celular foi encontrado, combine um horário e local convenientes para ambos para recuperá-lo;

7. Se o motorista não atender, deixe um um recado na caixa postal descrevendo o item e informações de contato para que o motorista possa contatá-lo facilmente.

Passo a passo direto no site

1. Faça login em sua conta digitando e-mail ou número de celular e a senha;

2. Acesse a área de Ajuda;

3. Selecione a viagem e clique em “Itens perdidos” e depois em “Entrar em contato com o motorista sobre um objeto perdido”;

4. Digite um número de telefone para poder ser conectado ao motorista;

5. Se o motorista atender e confirmar que o item foi encontrado, combine um horário e local convenientes para recuperá-lo;

6. Se o motorista não atender, deixe um um recado na caixa postal descrevendo o item e informações de contato para que o motorista possa contatá-lo facilmente.

O motorista não me respondeu. E agora?

Caso o usuário não consiga contato ou não consiga combinar a devolução com o motorista em até 24 horas após a viagem, ele deverá entrar em contato com a Uber, que tentará falar com o parceiro. Para isso, o viajante deve repetir os procedimentos acima, entrar no menu “Itens Perdidos” e clicar em “Entrar em contato com a Uber sobre um item perdido”.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, você descobre 10 histórias bizarras que aconteceram com a Uber: