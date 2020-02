Obituário - 18 de fevereiro de 2020

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 15 de fevereiro

Maria Thereza Maciel, 89. Natural de São Vicente (SP). Residia em Santo André. Dia 15, em São Bernardo. Crematório Planalto, em São Bernardo.

Maria José Duarte, 74. Natural de Rancharia (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 16 de fevereiro

Antonio Pinto Teixeira, 94. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Euliana Venturini Bernardini, 87. Natural da Itália. Residia no Centro de Santo André. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Laura Foltran Soares, 85. Natural de Jaborandi (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irineu Mondoni, 84. Natural de Bariri (SP). Residia em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Severina Conceição de Aquino, 75. Natural de Iraquara (BA). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Canus Giyotoko, 67. Natural de Marília (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Natalina Silva Guimarães, 67. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Campos de Santana, 65. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Benedito da Silva, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Elizabeth Biscaino Paredes, 60. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luís Deodato Filho, 57. Natural de Caiçara (PB). Residia no Jardim Elba, em São Paulo (SP). Porteiro. Dia 16, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Elaine Cristina Peixoto de Araújo, 48. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Assistente administrativo. Dia 16, em Santo André. Cemitério São Paulo, na Capital.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, 13 de fevereiro

Maria da Conceição Silva Ferreira, 74. Natural de Porto Firme (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.



São Bernardo, sexta-feira, 14 de fevereiro

Armando Salotti, 101. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Odilon Victor da Silva, 86. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Cícero Geraldo da Silva, 80. Natural de Sousa (PB). Residia no Jardim Jussara, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Paulo Celestino da Silva, 67. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Creuza Domingos Ramos, 64. Natural de Diadema. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 14, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



São Bernardo, sábado, dia 15 de fevereiro

Helenita Motta Vieira, 94. Natural de Belém (PA). Residia em São Paulo (SP). Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Primaveras, em São Paulo.

Raimundo Nonato de Oliveira, 94. Natural de Sousa (PB). Residia no Jardim Limpão, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Araci Baceti Sevarolli, 78. Natural de Areado (MG). Residia em Praia Grande (SP). Dia 15. Cemitério do Baeta.

Adauto Eloy Pereira, 66. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Jardim Irajá, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Daniel Camilo Neves, 66. Natural de Topázio, Distrito de Teófilo Otoni (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Edvar Dias Paulista, 60. Natural de Almenara (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 16 de fevereiro

Pedro Blanco, 93. Natural de Urupês (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Maria da Silva Oliveira, 91. Natural de Garanhuns (PE). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

José Trindade da Silva, 88. Natural de Condeúba (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Petronilha Robles Lainez, 87. Natural de Cedral (SP). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

José Alves de Morais Filho, 74. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Antonio José Alves, 53. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no Jardim Novo Horizonte, em São Bernardo. Mestre de Obras. Dia 16, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Erundina Soares dos Santos, 93. Natural de Ribeira do Amaro (BA). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Aparecida Sermine Lindo, 87. Natural de Barra Bonita (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ailton Silva, 87. Natural de Garça (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Geraldina de Oliveira, 86. Natural de Lindóia (SP). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 16, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Erasmo Guedes Xavier, 74. Natural de Pesqueira (BA). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Miguel Augusto Fernandes, 52. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Bárbara Jessica Parton Gonçalves Bispo, 20. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 12 de fevereiro

Fortuna Maria da Silva, 89. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Vicente Dias, 63. Natural de São Miguel do Anta (MG). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

William Henrique Feitosa Liberal, 19. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Americanópólis, em São Paulo (SP). Dia 12, em Diadema. Cemitério São Luís, em São Paulo (SP).



Diadema, quinta-feira, dia 13 de fevereiro

Durvalino Firmino, 92. Residia no bairro Taboão. Dia 13. Cemitério Municipal.

José Justino Silva, 88. Natural de Santana do Ipanema (AL). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Waldivino de Oliveira, 72. Natural de Passa Dez, distrito do município de Bom Jesus do Galho (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 13. Vale da Paz.

Patrocinia Ramos Dias da Silva, 63. Natural de Barra (BA). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Ricardo Silva dos Santos, 40. Natural de Salvador (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 13. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 14 de fevereiro

Carlos Roberto Ribeiro, 86. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Diadema, sábado, dia 15 de fevereiro

Tereza Alves da Silva, 76. Natural de Olho D’Água (PB). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 15. Vale da Paz.

Helena Maria Martins, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Izabel Deolinda da Silva, 64. Natural de Paulista (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.



Diadema, domingo, dia 16 de fevereiro

Silvano Filadelfo Antunes, 54. Natural de Lucélia (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 16. Vale da Paz.



M A U Á

Zilda Nagaroto, 68. Natural de Arapongas (PR). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 16, em Santo André. Memorial Planalto, em São Bernardo.