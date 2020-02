Viagem no Carnaval: cinco ilhas para conhecer em São Paulo

Redação

O litoral paulista conta com cerca de 50 ilhas. Graças às folgas de Carnaval, o mês de fevereiro pode ser uma boa pedida para conhecê-las. Veja algumas opções bacanas.

Ilhas para conhecer em São Paulo

Parque Estadual Ilha Anchieta

O Parque Estadual Ilha Anchieta (PEIA) protege a segunda maior ilha do Litoral Norte do estado de São Paulo. São 17 quilômetros de costões rochosos e sete praias de águas cristalinas que contrastam com o verde da Mata Atlântica.

Criado em 1977, o PEIA tem como objetivos a proteção e conservação dos ecossistemas naturais, o desenvolvimento de pesquisas científicas e a realização de atividades de educação ambiental e de recreação em contato com a natureza.

O PEIA também preserva as ruínas do antigo presídio que funcionou na ilha até 1955. Ali, está registrada uma das piores rebeliões da história do sistema carcerário, ocorrida em 20 de junho de 1952. O conflito foi um dos principais motivos para a prisão ser desativada.

Os visitantes ainda podem usufruir de caminhadas ecológicas, mergulhar, explorar o patrimônio histórico cultural ou apenas contemplar a paisagem. Há diversas espécies de aves, répteis e anfíbios, como sabiás, juritis, macacos, tartarugas, garoupas, lagartos e quatis, e animais marinhos, como as estrelas-do-mar, algas e peixes.

Serviço

Município: Ubatuba

Endereço: Av. Plínio de França, 85 – Saco da Ribeira

Quando: de quinta a terça-feira, das 9h às 17h

Ingresso: R$ 16



Parque Estadual Ilha do Cardoso

O Parque Estadual da Ilha do Cardoso (PEIC) está localizado no município de Cananéia, extremo sul do estado. A Unidade de Conservação integra a maior área contínua de Floresta Atlântica do Brasil e está inserida no Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape, Cananéia e Paranaguá, considerado pela União Internacional de Conservação da Natureza (IUCN) como o terceiro estuário do mundo em termos de produtividade primária e um dos mais bem preservados.

A Ilha do Cardoso abriga diversas atrações naturais: costões rochosos, praias, braços de mar, estuários, barras, lagunas, restingas, manguezais, rios, planície litorânea, ilhas e montanhas cobertas por florestas. O local constitui um conjunto de ecossistemas, onde já foram catalogadas 986 espécies de vegetais, destacando-se 147 de orquídeas e 41 de bromélias.

A ilha também é lar de diversos animais ameaçados de extinção, como papagaio-de-cara-roxa, jacaré-de-papo-amarelo, bugio, veado-mateiro, lontra, queixada, araponga e guará-vermelho. Além disso, o complexo serve de residência para sete comunidades tradicionais caiçaras, que têm o turismo de base comunitária e a pesca artesanal como as principais fontes de renda, bem como uma comunidade indígena. Ali, também são encontrados numerosos sambaquis (sítios arqueológicos), ruínas da ocupação humana a partir do período colonial e um marco de posse da coroa portuguesa.

O parque possui 49 embarcações credenciadas, responsáveis pela travessia da Ilha de Cananéia até o local, principalmente até a Praia do Itacuruçá/Pereirinha, no Núcleo Perequê, local de maior fluxo de visitação.

A Praia do Itacuruçá/Pereirinha tem limite de visitação pública de mil pessoas por dia. Os interessados em conhecê-la devem procurar a Associação de Monitores Ambientais de Cananéia. É importante levar calçado fechado, protetor solar e repelente.

Serviço

Município: Cananéia

Endereço: Av. Professor Wladimir Besnard, s/n – Bairro Morro São João

Quando: de segunda a domingo, das 8h às 17h

Ingresso: gratuito



Parque Estadual Marinho Laje de Santos

Criado em 1993, o Parque Estadual Marinho Laje de Santos é único parque marinho do estado e um dos principais pontos de mergulho e fotografia submarina do País. Ele foi criado com o objetivo de assegurar a proteção integral dos ecossistemas do mar.

O local está a 22 milhas náuticas da costa (42 quilômetros) e inclui a Laje de Santos, parcéis e rochedos conhecidos, como Calhaus, totalizando cinco mil hectares de área preservada.

A Laje possui 33 metros de altitude, 550 metros de comprimento e 185 metros de largura máxima. Seu formato, que lembra uma baleia, praticamente não possui vegetação e abriga uma grande quantidade de aves marinhas, como atobá marrom e trinta-réis, os quais utilizam o local como área de reprodução e descanso.

Várias dessas aves estão na listagem de fauna brasileira ameaçada de extinção. Peixes de passagem, como barracudas, também podem ser observados com frequência.

O parque faz parte da rota de várias espécies migratórias e é uma importante área de alimentação. Muitas delas são protegidas por convenções internacionais, como as baleias-de-bryde, as raias-manta e as tartarugas marinhas.

Serviço

Município: Santos

Endereço: Carta Náutica, 1711

Quando: de segunda a domingo, das 8h às 17h

Ingresso: R$ 16



Ilha das Couves

Embora as ilhas ao longo da costa brasileira estejam sob domínio da União, a Ilha das Couves, com área de 582 m², está inserida na Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte, sob gestão da Fundação Florestal.

O local é um dos passeios mais procurados pelos turistas no Litoral Norte. Para regular o número de visitantes, a Fundação Florestal publicou em dezembro de 2019 uma Portaria Normativa que dispõe sobre a capacidade de turistas na Ilha das Couves. O documento estabelece que a área só poderá receber 177 pessoas simultaneamente, número bem inferior aos estimados dois mil visitantes contabilizados em outras ocasiões.

A Ilha das Couves oferece duas praias para os visitantes passarem o dia. A Praia Menor, com água em tom de verde esmeralda, forma uma grande piscina para mergulho. Já na Praia Maior, também chamada de Prainha das Couves ou Praia de Dentro, a água ganha tons entre verde e azul. Esta última é a que oferece a maior faixa de areia da região. O acesso se dá por uma curta trilha de apenas cinco minutos a partir da Praia Menor.

Serviço

Município: Ubatuba

Quando: de segunda a domingo, das 8h às 17h



