Com quatro câmeras, Samsung Galaxy A71 está à venda no Brasil por R$ 2.799

A partir desta segunda-feira (17), os consumidores podem encontrar o Samsung Galaxy A71 em lojas físicas e online. O smartphone apresenta mais espaço de tela para produção e consumo de conteúdo, câmeras poderosas e bateria de longa duração. O preço sugerido é de R$ 2.799. É possível encontrá-lo em três opções de cor: preto, azul e prata.

O destaque do Galaxy A71 fica por conta do conjunto quádruplo de câmeras traseiras. A principal tem 64 megapixels. O kit ainda acompanha: ultra wide de 12 megapixels, macro de 5 megapixels e sensor de profundidade também com 5 megapixels. Na parte frontal, há ainda uma câmera de 32 MP para selfies de alta definição.

Com tecnologia Super AMOLED, o Galaxy A71 ainda tem display infinito de 6,7 polegadas. E para garantir alto nível de desempenho e longas horas de uso, o celular conta com processador de oito núcleos, memória RAM de 6 GB, armazenamento de 128 GB e bateria de 4.500 mAh.

