Irmãos Simas-Gissoni posam com a mãe, as esposas e os filhos

18/02/2020 | 09:10



A família Simas-Gissoni se reuniu para uma feijoada no último domingo, dia 16, no Rio de Janeiro, e os cliques de todos juntos não poderiam ser mais fofos. Ana Sang, matriarca da família, publicou algumas imagens em seu Instagram.

Na imagem, ela aparece com os filhos, os atores Felipe e Rodrigo Simas, Bruno Gissoni, e as respectivas mulheres deles, Agatha Moreira, Mariana Uhlmann e Yanna Lavigne. Também aparecem as crianças, Madalena, filha de Gissoni e Lavigne, e Joaquim e Maria, filhos de Felipe.

Só amor! Obrigada..., escreveu Ana na postagem.

Nos comentários, é possível ver Yanna dizendo o seguinte:

Amo muito!, que postou também diversos emojis com corações.

Além disso, diversos fãs celebraram e elogiaram:

Quanto amor numa foto só! Família mais linda.