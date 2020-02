18/02/2020 | 05:33



O governo da China relatou nesta terça-feira a ocorrência de 1.886 novos casos de infecção por coronavírus e mais 98 mortes no país ontem.

Como resultado, o total de casos confirmados na China continental desde o início do surto atingiu 72.436, com 1.868 mortes. Fonte: Associated Press.