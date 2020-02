DEM anuncia Tchello Pierro como prefeiturável em Mauá

Raphael Rocha



18/02/2020 | 00:01



O DEM de Mauá oficializou ontem que o médico Tchello Pierro será o candidato a prefeito do partido na eleição de outubro.

Pierro se filiou ao DEM no mês passado, em atividade que contou com a presença do deputado federal Geninho Zuliani. À ocasião, seu nome foi apresentado como potencial prefeiturável juntamente com o coronel Paulo Barthasar, ex-secretário de Relações Institucionais e de Segurança Pública de Mauá.

“O maior problema da cidade é a saúde, e nisso eu levo vantagem. Tenho mestrado em gestão, estou acabando minha pós-graduação em gestão em sistemas de saúde. Isso pesou muito na decisão (do partido)”, comentou o médico hematologista. Ele foi secretário adjunto de Saúde durante uma das passagens da vice-prefeita Alaíde Damo (MDB) à frente do Paço.

Com a definição por Tchello Pierro, Barthasar deve ser candidato a vereador com objetivo de reforçar a chapa do DEM. Na cidade, a sigla conta apenas com o vereador Manoel Lopes como expoente.

“Temos um plano voltado para as principais carências do município, com atenção especial a saúde, educação, segurança e empreendedorismo”, comentou o pré-candidato. O debate agora, conforme Pierro, é sobre seu vice. A legenda não descarta conversar com aliados para composição.