Parra atrai Paço e USCS para debate sobre desenvolvimento

Junior Carvalho



18/02/2020 | 00:01



No comando interino da Câmara de São Caetano até o dia 29, o vereador Edison Parra (PSB) debaterá hoje, em reunião no Legislativo, sobre como tirar do papel projetos que visam usar a tecnologia para o desenvolvimento do município, as chamadas cidades inteligentes.

Para o encontro, idealizado pela comissão de desenvolvimento econômico, tecnologia e inovação da casa, o parlamentar convidou integrantes do Executivo, como o secretário Jefferson Cirne da Costa (PSDB, Fazenda), e o reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Marcos Sidnei Bassi.

“Nunca vi uma pauta reunir tanto Legislativo e Executivo. Vamos ver de que forma podemos ajudar; se (há necessidade) de espaço físico (para implementar projetos), como atraímos empresários da região”, discorreu o parlamentar, ao citar como exemplo o fomento às startups como alternativa.

Levantamento recente feito pelo Diário, com base nas informações do site ABC Valley, mostrou que o número de startups cresceu 16% no Grande ABC entre 2018 e 2019 – passou de 36 para 42. A maioria delas se encontra em Santo André (possui 18) e em São Caetano (14). Esse mercado tem sido realidade na região, sobretudo em meio ao processo de desindustrialização. “No fundo, (o fomento a essas ferramentas) vai criar oportunidade e receita. E a saída para isso pode ser a USCS e a Câmara” frisou Parra.

O parlamentar citou como exemplo o Pitch Gov SP, programa lançado em 2015 pelo governo do Estado que visa patrocinar startups voltadas às soluções de serviços públicos e facilidades ao cidadão. O mesmo projeto foi adotado pelo governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), no ano passado.