Com apenas dois empates, rodada da Copa Diário tem 115 gols

Do Diário do Grande ABC



17/02/2020 | 23:30



A quarta rodada da Copa Diário de futsal terminou com só dois empates entre 24 duelos, casos do 0 a 0 entre Forte Abraço 13 x Jardim Mello e nos 2 a 2 entre Amigos x Atrevidos, que colaboraram para os 115 tentos registrados. O confronto que teve o maior número de gols foi a vitória do Texaco sobre o Bombas, por 6 a 4, seguido pelos 9 a 0 do Hooligans/Forte União sobre o Spartak. Outros: Alto Silo 7 x 0 Guaraciaba; Scorpions 6 x 2 Univestiários; Unidos Vila Sá 4 x 1 Tamoyo; Omega 4 x 2 Invictos; Bin Laden 3 x 2 Racing; Jardim Limpão 3 x 1 Unidos Futebol e Amigos; Favela City 4 x 2 Stillus Mooca; Areião TNT 4 x 1 Bellator; Amigos de Infância 2 x 1 Kofs; Art Manha 3 x 2 Galáticos; Capela 4 x 0 Jurema; Papo Reto 5 x 2 Bom D Copus; Panico da Leste 5 x 0 A.Andreense; Selecionados/Talentos B 2 x 0 Do Pai; Voando Baixo 3 x 1 Marajoara; Lotus Fenis 2 x 1 Palestra; 100 Resenha 2 x 0 Chopp 04; Strike 5 x 3 Tormento; Corazza 3 x 0 Monstros; e Sparta PJR 1 x 0 Sharks.