Inamar terá jogo mais importante da história

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



17/02/2020 | 23:15



Palco de jogos profissionais desde 2013, o Estádio do Inamar, em Diadema, vai sediar no sábado a partida mais importante da sua história. O Água Santa recebe o Corinthians, às 15h, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, duelo que deve atrair cerca de 10 mil torcedores, ou seja, a capacidade da praça esportiva.

Esta será a primeira vez de um time grande em Diadema. Em 2016, quando o Água Santa debutou na elite do Paulistão, a diretoria mandou o confronto contra o Palmeiras para Presidente Prudente, o que acabou dando muita sorte ao Netuno, que goleou por 4 a 1.

A partida marca também a estreia do novo setor de arquibancada, construído atrás do gol dos fundos. A obra começou há quase um ano e custou cerca de R$ 3 milhões. Originalmente pensado para receber torcedores visitantes, nesta partida será o único setor do estádio destinado aos fãs do Água Santa. A arquibancada principal e a localizada atrás do gol de entrada ficarão apenas para os corintianos.

Como forma de compensar o investimento feito na montagem do elenco, a diretoria do Água Santa optou por elevar em 50% o valor do ingresso comparado com os outros jogos do time no Paulista. O bilhete custa R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). Mesmo assim, a expectativa é de casa cheia para o confronto.

“Estamos felizes em trazer um grande clube para Diadema. Uma data para não ser esquecida jamais. Estamos cientes da grandeza e da importância histórica desta partida para o Água Santa e para a cidade. Isso motiva e faz crer que estamos no caminho certo. É o mesmo desafio de todos os jogos. Receber torcedores, delegação do time adversário e jornalistas da melhor maneira possível. Sempre nos preparamos para isso”, comentou Wanderley Farias, supervisor de futebol.