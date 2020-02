Carnaval no mundo corporativo

Lucas Nogueira

diretor da empresa de recrutamento Robert Half



18/02/2020 | 00:05



O Carnaval é um dos momentos mais esperados por grande parte dos brasileiros para relaxar, se divertir e recarregar as energias. E não há nenhum mal nisso. Mas é importante ter atenção a algumas boas práticas para não virar motivo de comentários ou desentendimentos no retorno ao trabalho após a Folia. Veja a seguir cinco recomendações:

1 – Não antecipe o início do Carnaval

O Carnaval já é um feriado bastante longo. Agora, imagine se, diante da ansiedade por curtir a festa, sua produtividade começar a cair já na quinta-feira? É possível que seu gestor direto não aprove a atitude e que você se prejudique com o acúmulo de trabalho no retorno da Folia.

2 – Rede social também é ferramenta de networking

Ainda que algumas redes sociais sejam destinadas ao entretenimento, pense que nelas pode estar seu atual ou futuro empregador, subordinados ou parceiros de negócio. Então, antes de postar algo, pense na percepção que você quer que essas pessoas tenham de você.

3 – Cuidado ao mencionar na rede social o nome da empresa na qual trabalha

Só mencione o nome da empresa na qual trabalha em seu perfil da rede social pessoal se estiver disposto a seguir as regras de conduta esperadas pela empresa. Do contrário, evite esse vínculo nas páginas.

4 – Não exponha outros colegas

Se sua intenção é curtir o Carnaval na companhia de colegas de trabalho, só poste imagens dessas pessoas nas redes sociais se elas autorizarem. Ainda assim, tenha bom-senso no uso de legendas e hashtags.

5 – Não demore a retomar o ritmo

Dizem que o ano do brasileiro só tem início após o Carnaval. Não sei se essa afirmação faz sentido para você. Mas, tendo em vista o alto número de feriados que temos em 2020, minha sugestão é que, tão logo volte do Carnaval, você crie uma metodologia de trabalho que lhe permita cumprir com todas as suas obrigações no prazo. Assim, será mais fácil curtir com tranquilidade os outros dias de folga que estão por vir.