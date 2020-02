Tiago Nunes vai usar treinos da semana para reajustar o Corinthians

17/02/2020 | 21:08



O elenco do Corinthians se reapresenta nesta terça-feira e, enfim, o técnico Tiago Nunes terá um pouco mais de tempo para trabalhar. Eliminado da Copa Libertadores da América na semana passada, o time só entra em campo no próximo sábado, para enfrentar o Água Santa, em Diadema, pelo Campeonato Paulista.

O treinador quer aproveitar os quatro dias de treinos em sequência para reajustar o time, testar variações no esquema tático. O atual 4-4-2 com Vagner Love e Boselli no ataque pode se revezar com o 4-5-1, tendo apenas o atacante argentino como referência.

Tiago Nunes também pretende encaixar dois jogadores que considera fundamentais na metodologia de trabalho e que perderam o início da temporada.

Garantido no Corinthians pelo menos até o julho, quando deve ser negociado com o Benfica, de Portugal, Pedrinho chegou apenas na semana passada após defender o Brasil no Pré-Olímpico da Colômbia. Apesar da expulsão na queda para o Guaraní do Paraguai, o meia tem papel importante na formação da equipe.

O outro jogador é Yony González. O atacante fez sua estreia com apenas uma semana de treinos no clássico com o São Paulo e, apesar de não estar 100%, cumprir o papel pedido por Tiago Nunes no empate sem gols, no sábado. Agora o treinador terá tempo para encaixar o colombiano no esquema tático.

Os treinos também serão importantes para Sidcley se recuperar e provar que pode ser titular da equipe. O lateral-esquerdo perdeu espaço para Lucas Piton, garoto da base, que tem tido boas atuações. Tiago Nunes, no entanto, não quer abrir mão da experiência do primeiro.

Pelo menos nesta semana, os trabalhos serão muito mais táticos e técnicos do que físicos para ajudar na recuperação do elenco. Tiago Nunes sentiu que o time perdeu um pouco da força no segundo tempo com o São Paulo e é necessário descansar um pouco mais neste momento.