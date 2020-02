Über apresenta proposta para operar ciclofaixas de lazer na capital paulista

17/02/2020 | 20:11



A Uber apresentou nesta segunda-feira, 17, proposta à Prefeitura de São Paulo para operar as ciclofaixas de lazer na capital paulista. O serviço, que fecha uma faixa de 117 quilômetros de vias da cidade para bicicletas aos domingos, está suspenso desde 25 de agosto do ano passado, quando a Bradesco Seguros encerrou o contrato com a gestão do prefeito Bruno Covas (PSDB).

Em sessão pública na manhã desta segunda-feira, 17, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT), abriu a proposta da empresa Über para operação do programa que foi criado em 2009.

Para retomar o programa, a Über se comprometeu a assumir todos os gastos para a montagem do serviço oferecido à população, que inclui cones para dividir o espaço entre as bicicletas e o trânsito de carros, além de funcionários que monitoram o trânsito. Não há informação sobre eventual oferta de bicicletas para aluguel, atividade que a Über disse anteriormente que também estava em seus planos de mobilidade para a cidade.

"No documento, a Über se propõe a operar os 117 quilômetros da ciclofaixa de lazer por 12 meses sem custos para o poder público, com previsão da primeira montagem em até 30 dias após a assinatura do Termo de Cooperação", disse, em nota, a Prefeitura.

A proposta passará por análise técnica da SMT e da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU), sendo o resultado divulgado no Diário Oficial. Além de aplicativo de transporte particular, a Über conseguiu recentemente licença para operar o serviço de patinetes na capital paulista, que deve começar em breve.

Procurada pelo Estado sobre operar Ciclofaixas de Lazer na cidade, a Uber ainda não se manifestou.