Justin Bieber admite ter sido imprudente em namoro com Selena Gomez e revela que disse para Hailey Bieber que não poderia ser fiel

17/02/2020 | 18:10



Justin Bieber decidiu abrir o jogo sobre o início de seu relacionamento com a esposa, Hailey Bieber, e o seu término com Selena Gomez - com quem namorou durante oito anos, entre idas e vindas. De acordo com o jornal Daily Mail, o cantor deu uma entrevista para o programa de Zane Lowe na Apple Music e admitiu que foi imprudente em seu relacionamento com a cantora teen.

Justin revelou que, ao começar a se relacionar com Hailey, ainda estava muito machucado por conta do término com Selena, e foi sincero com a modelo ao dizer que não poderia ser fiel a ela no momento.

- Eu só fui honesto com ela, disse: Eu não posso ser fiel, e esse tive de coisa que eu queria ser, mas que ainda não havia chegado lá.

Ele afirmou que estava machucado por conta da falta de perdão em relação ao seu relacionamento com Selena, e falou sobre como ver Hailey ficando com outras pessoas o machucou, e admitiu que isso fez com que o cantor mudasse seu comportamento.

- Eu sentia que ela me respeitava, e eu tinha muito respeito por ela. Então eu não queria dizer algo e depois ela me ver fazendo uma coisa diferente. Mas de qualquer forma, ela me amou e me ver com outras pessoas a machucou. E, com isso, ela saiu e fez coisas que me machucaram. Então eu a machuquei, e ela me machucou. E então, antes da turnê, nós só paramos de nos falar. Eu estava muito triste.

Ainda bem que hoje em dia eles se resolveram, né?

Novo visual

Justin Bieber também impressionou os fãs ao aparecer com um novo visual nas redes sociais. O cantor deixou de lado o bigode que vinha cultivando há alguns meses, e deixou o rosto liso. Ele publicou uma foto do resultado e escreveu na legenda:

Eu me barbeei. O bigode saiu de férias, mas voltará em breve.

Hailey comentou o post comemorando o novo visual do marido - e parece que ela estava aguardando há um bom tempo por isso! De acordo com a revista People, fontes revelaram que a modelo não estava nem um pouco feliz com o bigode de Bieber. Será?