Ex-A Fazenda, Bifão é detonada após vídeo seu no Carnaval viralizar: A boa e velha felicidade de Instagram

17/02/2020 | 17:10



Conhecida por ter participado de A Fazenda 11 e De Férias Com o Ex, Jhenyfer Dulz, a Bifão, viralizou nas redes sociais após ser flagrada fazendo caras e bocas para um vídeo e, depois, mudar imediatamente a feição. A influencer estava curtindo o show do Monobloco, que aconteceu no último domingo, dia 16, em São Paulo.

No vídeo, que bombou no Twitter, a pessoa escreveu:

A boa e velha felicidade de Instagram...

Ao postar fotos da folia na rede social, Bifão postou que o seu pré-Carnaval foi demais. Nos comentários, os seguidores não deixaram barato:

Deu pra ver o quanto foi demais mesmo. Como as pessoas fingem nesse Instagram, tá louco, escreveu uma pessoa.

Bifão logo rebateu:

Filha, eu estava gravando e estava vindo gente atrás... vocês são tão infelizes que procuram coisas ruins na vida dos outros! Na verdade precisam procurar felicidade na de vocês!