Casa-Museu Ema Klabin oferece palestras e cursos

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



17/02/2020 | 23:50



A Casa-Museu Ema Klabin (Rua Portugal, 43), em São Paulo, oferece ao público série de cursos e palestras. Entre as opções está Projeto Fotográfico no Livro, ministrado pela pesquisadora Inês Bonduki e pelo doutor e mestre em artes visuais Wladimir Fontes. São 14 vagas e custa R$ 490. As aulas vão de março a junho.

Dia 14 de março será realizada a palestra gratuita Da Catástrofe à Reconstrução: o Incêndio de Londres e o de Lisboa, com a doutora em história da arte Angela Brandão. Há também o bate-papo O Brasil Esquecido no Olhar de Grandes Autores: Maxakalis, Guaranis, Tupis, Tupinambás. Custa R$ 40. As inscrições devem ser feitas pelo site http://emaklabin.org.br.