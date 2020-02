Exposição ‘Egito Antigo’ fica em cartaz em São Paulo até maio

Miriam Gimenes



17/02/2020 | 23:56



O Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, é sede, a partir de amanhã, às 9h, da exposição Egito Antigo – do Cotidiano à Eternidade, que acaba de passar pelo Rio de Janeiro, onde foi sucesso de público – atraiu 1,5 milhão de pessoas.

A mostra reúne 140 peças de propriedade do Museu Egípcio de Turim, que possui o segundo maior acervo sobre o tema do mundo. Nele estão esculturas, pinturas, amuletos, objetos cotidianos, objetos litúrgicos e ostracons (fragmentos de cerâmica ou pedra usados para escrever mensagens oficiais) egípcios. Também fazem parte da mostra um Livro dos mortos em papiro, sarcófagos, múmias de animais e uma múmia humana da 25ª dinastia.

As peças são divididas em três seções: vida, religião e eternidade. Elas mostram o cotidiano das pessoas do vale do Nilo, revelam características do politeísmo egípcio e abordam suas práticas funerárias. Cada seção apresenta um tipo particular de artefato arqueológico, contextualizado por meio de coloração e iluminação projetadas para provocar efeitos perceptuais.

Além de apreciá-las, o visitante poderá participar de atividades lúdicas, como escrever o nome em hieróglifo e tirar fotos com a esfinge e o faraó.

A exposição também conta com uma seção interativa, com um vídeo 3D de monumentos que permite percorrer lugares no Egito Antigo. Uma réplica de uma escavação e um livro eletrônico mostrarão parte do material registrado pelas equipes de Napoleão Bonaparte (de 1798 a 1801). Além disso, serviço de audiodescrição e objetos táteis serão disponibilizados pela equipe do Programa CCBB Educativo.

Após a temporada em São Paulo, a mostra será apresentada no CCBB Brasília, entre 2 de junho e 30 de agosto; e no CCBB Belo Horizonte, de 16 de setembro a 23 de novembro.



Egito Antigo: do Cotidiano à Eternidade – Exposição. No CCBB – Rua Álvares Penteado, 112. Até 11 de maio, de quarta a segunda-feira, das 9h às 21h. Gratuito.