Juizão protagonista

Márcio Bernardes



17/02/2020 | 15:19



(Márcio Bernardes- São Paulo) – Gostei do clássico de sábado no Morumbi. Pena que o jogo não teve gols. Também com a má pontaria dos atacantes... Mas o resultado poderia ser tranquilamente 1 x 1 ou 2 x 2. Não deu para entender o juizão. Ele marcou uma falta de Vitor Bueno em Pedrinho e cinco minutos depois, no outro lado, em lance parecidíssimo, não deu nada. Camacho empurrou Igor Gomes dentro da área.



Contraste



Apesar da desclassificação prematura da Libertadores, depois do clássico contra o São Paulo ficou claro que a diretoria do Corinthians terá paciência com Thiago Nunes. Ao contrário, especialmente depois das alterações que fez durante o jogo, Fernando Diniz não anda de bem com a torcida do São Paulo.



Eu sabia



A defesa da tenista Bia Haddad conseguiu provar que o exame que ela fez e que apontou doping foi por causa de uma contaminação de suplementos. Conheço essa menina desde a “barriga da mãe”. Conheço toda a sua família. Aliás, seus avós, pais e tios são esportistas desde sempre. Sabia que ela não usava doping. Agora está provado.



Marcelinho x Luxemburgo



Circulou no whats um vídeo antigo de um programa do Neto e do Datena com uma áspera discussão entre Vanderlei e Marcelinho Carioca. Baixíssimo nível. Agora a justiça divulga que Marcelinho ganhou indenização de um processo por danos morais. A grana é pesada.



Impossível e imparável



Pelo visto, neste início de 2020, o Flamengo não perdeu o embalo de 2019. Neste domingo em Brasília, vitória tranquila sobre o Atlético-PR por 3 x 0. O jogo valeu pela Supercopa do Brasil. O Flamengo começou o Carioca com o Sub 20 e já está na final da Taça Guanabara. A concorrência que se cuide.



Venda de Antony



Estava mais do que previsto. Antony teve seu passe negociado pelo São Paulo com o Ajax por até R$ 134.000.000,00. A situação financeira do Tricolor é muito ruim e apesar desse alto valor, o clube vai continuar devendo uma fortuna para diversos credores, entre eles, muitos empresários. Por falar nisso, quanto dessa grana entrará nos cofres são-paulinos?



Gramado artificial



O Palmeiras ganhoudo Mirassol por 3x1 na grama artificial. Entre os grandes clubes brasileiros o Atlético-PR foi o precursor dessa novidade. Agora com um estádio do prestígio do Allianz Parque, se der certo, a moda vai pegar. As novas arenas podem seguir a onda e também realizar a troca da grama natural pela artificial.