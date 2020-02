Passo a passo: como trocar o pneu de um carro

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



17/02/2020 | 14:48



Objetos na pista e colisões com a guia são alguns dos principais responsáveis por rasgos em pneus. Quando isso acontece, o motorista precisa encostar o carro e substituir o item danificado pelo estepe. O CESVI Brasil (Centro de Experimentação e Segurança Viária) preparou um passo a passo para mostrar como a troca deve ser feita.

Como trocar um pneu

• Pare em um lugar plano e seguro. Se possível, leve o veículo para um posto de gasolina ou para um lugar livre de ameaças externas.

• Coloque o triângulo de sinalização na via.

• Caso o veículo tenha câmbio manual, deixe-o engrenado em ordem de marcha e com o freio de mão puxado. Se for câmbio automático, deixe-o na letra P, “Parking”, juntamente com o freio de mão acionado.

• Retire todos os acessórios necessários para a substituição do pneu: macaco, chave de roda, chave-segredo, entre outros.

• Uma dica importante é deixar a roda deitada, para evitar o risco de que ela role na direção da via.

• Com o veículo ainda no chão, solte os parafusos da roda que vai ser substituída. O próprio peso do veículo o ajudará a fazer com que a roda não gire.

• Coloque o macaco na posição indicada na soleira do veículo e comece a içar o automóvel.

• Retire todos os parafusos de fixação e depois retire a roda.

• Coloque o estepe no lugar da roda e aperte os parafusos.

• Abaixe o macaco lentamente e o retire do veículo.

• Guarde as ferramentas usadas juntamente com o pneu furado. Não se esqueça do triângulo de sinalização.