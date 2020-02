5 aplicativos que vão te ajudar a planejar e aproveitar os feriados

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



17/02/2020 | 14:48



Em 2020, são 11 feriados em dias da semana. E, embora seja verdade que durante o período é importante se desconectar, também vale considerar que os aplicativos e a tecnologia podem ser de grande ajuda na hora de organizar uma viagem. Quem está querendo planejar o Carnaval ou outro feriado prolongado precisa conhecer estes cinco programas que podem ajudar a aproveitar o tempo de descanso com mais economia e segurança.

TurismoCity

O TurismoCity é um buscador de voos e hotéis. A plataforma reúne e envia aos usuários passagens aéreas promocionais, otimizando tempo e poupando dinheiro. Utilizando big data, o site auxilia na escolha da viagem por destino e preço, o que pode gerar economia de até 30%. Funciona por meio de aplicativo disponível para Android e iOS e também pelo site.

Tripsapp.com

O Tripsapp.com é um aplicativo que ajuda o viajante a preparar toda a viagem. Nele, é possível montar roteiros, incluindo opções de visitas a bares, restaurantes e pontos turísticos. Ele também oferece a função de planejamento financeiro, no qual você consegue fazer simulações de gastos durante toda a sua estadia fora do país. Está disponível para Android e iOS.

AroundMe

Este aplicativo identifica a localização do usuário e informa tudo o que está próximo a ele. É uma boa opção para quem está visitando um lugar pela primeira vez. Para ajudar o viajante, o AroundMe cria uma lista completa com todos os serviços mais próximos na categoria escolhida (restaurante, hospital, banco, bares) e mostra a distância em que eles se encontram da sua localização atual. Disponível para os sistemas operacionais Android e iOS.

PackPoint

Disponível para Android e iOS, o PackPoint faz uma lista com tudo o que que você precisa levar para sua viagem. Para isso, basta inserir as informações sobre o seu destino, data da viagem, duração e todas as atividades que pretende realizar.

VOLO

O VOLO é um aplicativo para quem gosta de ter um diário de viagem. Ele ajuda a organizar fotos e registrar anotações. Também funciona como uma rede social, assim você consegue acessar a história de outros viajantes, conhecer a experiência deles e compartilhar as suas. Está disponível para Android e iOS.

