Jackie Chan oferece 615 mil reais para quem criar vacina contra o novo coronavírus

17/02/2020 | 14:10



Jackie Chan prometeu oferecer um milhão de yuans, cerca de 615 mil reais, para a pessoa ou instituição que criar uma vacina contra o covid-19, o novo coronavírus descoberto na região central da China. Segundo o site da rede de TV francesa BFMTV, o ator de 65 anos de idade fez o anúncio pela internet, na rede social chinesa Weibo.

Se alguém, seja uma pessoa ou uma instituição, pode criar uma vacina eficaz contra o vírus, eu gostaria de oferecer a ele 1 milhão de yuans como sinal de minha gratidão.

O ator ressaltou que o anúncio não tem a ver com dinheiro, e sim com a busca por uma alternativa que ajude as pessoas a enfrentarem o vírus.

Espero que todos entendam que não se trata de dinheiro. [...] Não quero ver as pessoas sofrerem e morrerem enquanto poderiam aproveitar a vida, disse o ator.

O filme mais recente de Chan, Vanguard, seria lançado na véspera do ano novo, mas acabou tendo lançamento adiado na China por conta da epidemia do coronavírus.