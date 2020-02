Margot Robbie fala sobre mudança de príncipe Harry e Meghan Markle para o Canadá: - Gostaria de jantar com eles

17/02/2020 | 13:11



A mudança de Meghan Markle e príncipe Harry para o Canadá deixou muitas pessoas felizes! Após Kanye West declarar que quer a presença do casal em seus cultos de domingo, foi a vez de Margot Robbie dar as boas-vindas. Em entrevista ao jornal The Sun, a atriz se abriu sobre sua amizade com Harry e declarou que o casal tem suas razões para deixar a família real.

- Conheço o príncipe Harry há um tempo e ele é realmente um cara ótimo. Eu sei tanto quanto qualquer pessoa que é uma grande decisão se mudar para o outro lado do mundo. Ainda sinto muita falta de Londres, mas tive meus motivos para me mudar e eles têm seus motivos para essa decisão, disse, acrescentando na sequência:

- Não é brincadeira.

A atriz também disse que quer convidar os dois para jantar em Los Angeles, nos Estados Unidos, com o marido, Tom Ackerley.

- Se eles vão passar mais tempo em Los Angeles, gostaríamos de jantar com eles, disse Robbie.

A estrela se tornou amiga de Harry em dezembro de 2015, quando eles se conheceram em uma festa na casa da modelo Suki Waterhouse. Robbie revelou que Cara Delevingne foi quem os apresentou.

A amizade deles teve um começo bastante engraçado, pois a atriz não reconheceu inicialmente Harry e pensou que ele fosse Ed Sheeran.

- Na verdade, quando eu o vi de óculos, fiquei tipo: Oh meu Deus, eu não sabia que Ed Sheeran estava na festa. Ele ficou realmente ofendido, disse ela a Jimmy Fallon no The Tonight Show em março de 2016.