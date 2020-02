Faustão confunde nome de Alexandre Pires e revolta a web ao chamar Pabllo Vittar por pronomes masculinos

17/02/2020 | 13:11



No último domingo, dia 16, o Domingão do Faustão foi recheado de gafes! A web não perdoou e, claro, o Twitter comentou bastante cada situação que aconteceu na atração da TV Globo. Uma das convidadas do programa foi Pabllo Vittar, que se apresentou no palco do programa! Quando Faustão foi apresentar a cantora, ele disse:

- É, galera, o cara já vai para o terceiro disco! Ele já está se preparando para se apresentar nos Estados Unidos e na Europa!

Isso foi o suficiente para que os internautas comentassem o fato de o apresentador ter chamado a artista por pronomes masculinos:

Eu não consigo entender o porquê do Faustão insistir em chamar a Pabllo no masculino.

Gente, a Pabllo toda linda e montada e o bobalhão do Faustão parece fazer questão de chamar ela no masculino né, posso tá errada, posso, mas não tô gostando.

Faustão tratando Pabllo no masculino... Afff que agonia.

Lembrando que a cantora já havia falado como gosta de ser tratada, quando respondeu perguntas do Google:

- Quando eu tô de menino, pode me chamar de Ele, mas quando eu tô de menina, pode me chamar de Ela, né, meu amor. Eu não fiquei uma hora no espelho me maquiando pra tu me chamar de homem, tá doida?

Além disso, o apresentador cometeu outra gafe que não passou despercebida pelos fãs! Ao apresentar Alexandre Pires, que era a outra atração do programa, Faustão se confundiu e o chamou pelo nome do ator Alexandre Borges!

Alexandrão Borges!!! Errouuuu, Faustão.

Alguém mais notou ele falando Alexandrão Borges?

O Faustão chamou o Alexandre Pires de Alexandrão BORGES ou foi impressão minha?

Eita!