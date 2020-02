Carnaval de rua: 16 bloquinhos para curtir o feriado no Rio de Janeiro

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



17/02/2020 | 12:18



O Carnaval do Rio de Janeiro (RJ) vai muito além dos tradicionais desfiles que rolam no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Durante o feriado, a Cidade Maravilhosa recebe uma série de festas de rua. Por isso, o Rota de Férias preparou uma lista especial com 16 bloquinhos para se divertir na capital fluminense. As opções vão desde as mais tradicionais, como Sargento Pimenta e Carmelitas, até um bloco comandado pela cantora Ludmilla e um evento no bondinho do Pão de Açúcar (a única atração paga da lista).

Carnaval 2020: blocos de rua no Rio de Janeiro

Sábado – 22 de fevereiro

Cordão da Bola Preta

Local: Avenida Presidente Antônio Carlos (Centro)

Horário: 7h

Banda de Ipanema

Local: Rua Gomes Carneiro (Ipanema)

Horário: 15h

Pinta Mas Não Borra

Local: Rua Voluntários da Pátria, 34 (Botafogo)

Horário: 16h

I Love Rio by Fica Comigo

Local: Bondinho do Pão de Açúcar (Urca)

Horário 22h

Valor do ingresso: a partir de R$ 240

Domingo – 23 de fevereiro

Bangalafumenga

Local: Monumento aos Pracinhas (Glória)

Horário: 9h

Badalo de Santa Teresa

Local: Rua Monte Alegre, 306 (Santa Teresa)

Horário: 15h

Bambas do Catete

Local: Rua do Catete, 151 (Catete)

Horário: 16h

Toca Rauuuul!

Local: Praça Tiradentes (Centro)

Horário: 14h

Segunda-feira – 24 de fevereiro

Sargento Pimenta

Local: Monumento aos Pracinhas (Glória)

Horário: 8h

Bloco das Divas

Local: Posto 10 da Praia do Recreio (Recreio)

Horário: 15h

Dinossauros Nacionais

Local: Largo São Francisco de Paula (Centro)

Horário: 12h

Só Te Pegando

Local: Avenida Lucio Costa, 3650 (Recreio)

Horário: 15h

Terça-feira – 25 de fevereiro

Bloco das Carmelitas

Local: Largo do Curvelo (Santa Tereza)

Horário: 8h

Orquestra Voadora

Local: Praça Luis de Camões (Glória)

Horário: 13h

Banda do Peru Pelado

Local: Rua República do Peru (Copacabana)

Horário: 14h

Fervo da Lud

Local:Rua Primeiro de Março (Centro)

Horário: 8h

