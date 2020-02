Mãe de Boca Rosa fala sobre suposta traição da filha dentro do BBB20: - Momento de carência

17/02/2020 | 12:11



Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, é uma das participantes do BBB20 e, nos últimos tempos, vem dando o que falar após se envolver em algumas polêmicas na casa. A influencer chegou a gerar algumas controvérsias e criou uma tensão, dentro e fora da casa, ao ser acusada de traição após querer ficar com Guilherme em uma das festas. Isso, claro, pegou mal, e coube a mãe da Bianca se pronunciar.

Em entrevista à Patrícia Kogut, Monica Andrade comentou sobre o comportando dela dentro da casa, opinando sobre a suposta traição dela com o namorado Diogo Melim.

- Sobre essas especulações em torno do relacionamento deles, somente a Bianca e o Diogo podem responder, esclareceu.

Para ela, o motivo para a filha ter se aproximado de Guilherme foi consequência de um momento de vulnerabilidade dentro do jogo.

- Eles são amigos e a Bianca estava passando por algumas dificuldades. Acho que foi muito mais um momento de carência, por estar privada dos amigos, da família e da vida dela, acrescentou ela, que confessa estar assistindo ao reality quase integralmente.

- Envio toda minha energia positiva para ela. Minha filha está sendo uma pessoa verdadeira, mesmo com todas as turbulências que ocorreram.

Monica também comentou sobre o cancelamento da filha na web após apoiar os meninos na briga envolvendo o plano de Hadson de prejudicar algumas mulheres.

- Ela quis escutar todos os lados e, a princípio, como é amiga dos meninos, não quis acreditar que eles pudessem estar tramando algo contra as sisters e ela própria. Depois de conversar com todos e escutar, conseguiu ver a verdade.

As atitudes de Boca Rosa também foram comentadas por Suzana Pires, que concedeu uma entrevista ao colunista Leo Dias. A atriz afirmou ter carinho por Boca Rosa e manifestou seu desejo de encontrar a influencer pessoalmente quando ela sair do reality show para discutir sobre empoderamento feminino.

- Meu conselho para Boca Rosa é: quando ela sair da casa, precisa me ligar. A Bianca tem meu telefone. Eu a conheço. Ela é um amor de pessoa, só que precisa aprender algumas coisas para não ser taxada de vazia, de marqueteira. Ela está perdendo seguidor.

E continua:

- Vou levá-la no meu instituto para ela ver a importância do girl power. A gente tem que conversar. No instituto, fazemos a aceleração do talento feminino. O que a gente quer é realmente trazer essa consciência do poder que as mulheres têm para elas, explica a atriz, que é Idealizadora do Instituto Dona de Si, responsável por capacitar e inserir mulheres no mercado de trabalho.

Suzana também comentou sobre a postura de Manu Gavassi, afirmando que a admira.

- Acho a Manu muito bacana. É muito legal essas meninas terem consciência. Inclusive, a minha afilhada tem 15 anos e já fala coisas incríveis de posicionamento feminino, coisas sobre as quais a minha geração não pensava quando tinha a idade dela, contou.