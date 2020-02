Jennifer Hudson faz performance emocionante para homenagear Kobe Bryant antes de partida de basquete

17/02/2020 | 12:10



Na noite do último domingo, dia 16, rolou o All-Star Game, partida de basquete que reúne dois times com os melhores jogadores do ano da National Basketball Association, a NBA. Porém, antes que começasse o jogo entre o Time LeBron e o Time Giannis, o evento contou com uma homenagem emocionante a Kobe Bryant, atleta que morreu em um acidente de helicóptero no final de janeiro.

Jennifer Hudson, por exemplo, fez um tributo ao jogador e sua filha, Gianna Bryant, que também morreu na tragédia. A cantora escolheu a música For All We Know (We May Meet Again) e, enquanto se apresentava, imagens de Kobe apareciam em um telão.

Além disso, Magic Johnson, ex-jogador, fez um discurso antes do jogo, após os fãs gritarem o nome de Kobe e ficarem em silêncio por oito segundos:

- Nós nunca mais veremos um jogador de basquete como Kobe.

Ele era apaixonado por ser um ótimo pai, marido, cineasta.

A partida foi bem apertada, mas quem levou a melhor foi o Time Giannis, que fez 157 pontos, enquanto o Time LeBron fez 155 pontos.