Após decisão do paredão, Guilherme volta atrás e diz: - Queria pegar o líder de novo para tirar o Pyong

17/02/2020 | 11:10



A madrugada pós-formação de paredão rendeu muitas conversas - e reflexões - entre os participantes! Isso porque, na noite do último domingo, dia 16, Marcela se livrou da berlinda ao vencer na prova do Bate e Volta e um paredão masculino foi formado: Lucas foi o indicado pelo líder, e a casa emparedou Babu e Victor Hugo, com nove e quatro votos, respectivamente. Para as mulheres, a decisão foi uma vitória, mas para os homens da casa nem tanto...

Quer saber o motivo? Então olha só: parece que bateu um arrependimento em Guilherme após a decisão do paredão! Durante conversa com Mari e Gabi, o modelo declarou que não queria ter votado em Lucas e, na sequência, soltou: - Próxima semana eu queria pegar o líder de novo para tirar o Pyong. As mulheres, surpresas, questionaram a fala, e Guilherme completou dizendo que não confia no hipnólogo: - Sabe por que eu ia votar nele? Por causa disso. Eu coloco ele no VIP para ele ficar me espionando?

Enquanto isso, Felipe, Babu e Lucas discutiram sobre os votos da casa. Incomodado com a decisão do paredão, o ator declarou: - Eu queria que a Marcela viesse e que ela saísse. Inicialmente, a médica estava na berlinda, no entanto, saiu vencedora na disputa do o Bate e Volta contra Vitor Hugo.

- Todo mundo combinou voto. Desde o início, só nós que não, disse Lucas. O ator concordou: - São os fofos, eu não sou fofo. Não sou perfeito e nem quero ser. Perfeito? Eu sou do mundo dos imperfeitos. O catarinense, então, adiantou: - Eu não vou fazer de bom moço. Felipe, por sua vez, reforçou que, para ele, o comportamento da casa é anti-jogo.

O arquiteto ainda ressaltou um ponto importante em sua visão: - Eu nunca vi uma edição de BBB que não teve voto entre mulher. Felipe seguiu falando sobre o tema e diz que mulheres costumam discutir mais: Porque elas acham motivo para brigar, homem não briga. Eu não briguei com nenhum moleque aqui. Ai ai... Complicado, né?