Manu Gavassi agita a web ao revelar possível gravidez durante o BBB20!

17/02/2020 | 10:10



Manu Gavassi se tornou assunto nas redes sociais ao sugerir que estaria grávida, durante conversa com Marcela no último domingo, dia 16. A cantora de 27 anos de idade contou para a amiga, que é ginecologista, que está com a menstruação atrasada e as duas especularam sobre uma possível gravidez.

- Pode ser só estresse, alimentação. Você come certinho lá fora?, perguntou a ginecologista.

- Sim, nada do que estou comendo aqui como lá fora, respondeu Manu.

- Mas se você está encanada, pede um teste [de gravidez], aconselhou Marcela.

No Twitter, diversos internautas reagiram a possibilidade de Manu estar grávida, confira:

Se a Manu Gavassi estiver grávida então o filho dela também vai ser um ex-BBB?, questionou uma usuária.

Imagina você é o namorado da Manu e está lá vendo o BBB enquanto limpa a casa, aí sua namorada solta um: Acho que estou grávida, imaginou outra.

A Manu Gavassi entrou no BBB20 pediu um cara em namoro, massacrou machistas, lançou um clipe, anunciou uma turnê e agora pediu um exame de grávida porque acha que está grávida, kkkkkkkkk. A vida dessa garota é uma montanha russa!, afirmou uma terceira.

E teve até gente falando sobre a amizade de Manu com Bruna Marquezine! A atriz vem acompanhando de perto a participação da cantora no reality e, vira e mexe, faz comentários nas redes sociais.

Esperando a Bruna comentar da Manu Gavassi achando que está grávida, disse uma internauta.

Que loucura, hein?