Advogado de viúva de Gugu Liberato diz que ela não está brigando por dinheiro

17/02/2020 | 10:10



Está rolando uma disputa pela herança de Gugu Liberato desde a sua morte, em novembro de 2019. Nessa briga, Rose Miriam di Matteo, viúva e mãe dos três filhos do apresentador, está buscando o reconhecimento de união estável, já que foi deixada de fora do testamento.

Agora, seu advogado, Nelson Willians, afirma que ela não está querendo brigar com os filhos por causa de dinheiro. Em entrevista para a colunista Fábia Oliveira, ele voltou a falar das motivações de sua cliente:

- Não é uma mera briga por dinheiro. É uma briga por reconhecimento de uma vida dedicada à família. É uma briga pelo que é direito e justiça. Reconhecimento é o termo certo e os filhos vão agradecer, se não hoje, no futuro com certeza. Tudo que ela ganhar será doado aos filhos com usufruto para a Rose de apenas uma parte para sua manutenção.

O representante ainda explicou que Rose não quer chegar a um acordo de pensão vitalícia, mas sim, quer doar o dinheiro que receberia aos filhos:

- Há um versí­culo bíblico atribuí­do a Cristo, que diz: Há maior felicidade em dar do que receber. Você só pode dar ou doar o que você tem. Hoje ela não tem absolutamente nada, exceto a sensação da injustiça de não ter sido reconhecida como companheira de Gugu e de ter dedicado boa parte de sua vida a isso e à família. Ela irá passar tudo aos filhos assim que ganhar a causa e ficará apenas com o usufruto de um valor para sua manutenção. Ela busca o reconhecimento da união estável e desse reconhecimento implica como consequência legal 50% do patrimônio adquirido no perí­odo que viveram sobre tal condição. Isso da doação consta na ação, inclusive, vale ressaltar.

Além de confirmar que o irmão de Rose, Gianfrancesco Di Matteo, realmente deixou a casa da família em Orlando, o advogado ainda opina mais uma vez sobre se o surgimento de um suposto companheiro de Gugu muda alguma coisa nessa história:

- Absolutamente nada. Para termos legais de União Estével não muda nada. Esse chegou para tumultuar o processo e criar constrangimentos apenas, salvo melhor juí­zo.