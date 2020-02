Revolução de dados moderniza ensino

Do Diário do Grande ABC



17/02/2020 | 09:25



Os números sobre o desempenho dos estudantes brasileiros no Pisa, programa internacional de avaliação de alunos divulgado em dezembro de 2019 pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), apontam para a necessidade latente da atualização do ensino do Brasil dentro e fora de sala de aula. Este processo de renovação já teve início e deve ganhar mais força em 2020 com a ajuda da tecnologia para análise de dados. O matemático inglês Clive Humby uma vez disse que ‘os dados são o novo petróleo’. Assim como o combustível fóssil, os dados precisam ser extraídos e refinados para entregar algo de muito valor às empresas: informações que guiarão as tomadas de decisão – a base do conceito data driven business.



Chegou a hora de esta estratégia também ser implementada pelos institutos de educação do País como primeiro passo essencial rumo à exigida atualização do ensino. Leitura atenciosa com interpretação dos dados pode dizer muito sobre a realidade de estudantes e educadores, ao mapear competências e deficiências no desempenho acadêmico, operacional e na experiência das famílias e colaboradores do grupo. O fortalecimento desses pilares proporciona formas de trabalhar na construção de nova forma de ensinar e aprender. Este formato até humaniza as decisões, uma vez que os dados da escola estão por toda parte: em cada interação da coordenação pedagógica com as famílias, do diálogo dos estudantes com os professores ou de atividade extracurricular que desperta novo mundo ao aluno.



Com essas informações extraídas por meio de pesquisas de satisfação, registros escolares ou análise de desempenho acadêmico, é possível tomar medidas como complementar o conteúdo aplicado, reavaliar o material didático, introduzir novas práticas pedagógicas, criar novos espaços para esporte e lazer na escola, aprimorar o atendimento aos estudantes e suas famílias, alterar o cardápio das refeições com base nas preferências e necessidades nutritivas, introduzir benefícios aos colaboradores, entre tantas outras mudanças positivas. Todas essas melhorias interferem diretamente no aprendizado do aluno, uma vez que existe forte correlação entre notas acadêmicas e satisfação dos estudantes e educadores. Assim, os dados podem balizar a construção de ambiente mais acolhedor e favorável para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais das crianças e jovens, transformando-os em adultos preparados para os problemas reais do mundo. Em época em que o debate ideológico impera na avaliação de cada metodologia de ensino para gerações que já nasceram conectadas, a verdadeira revolução na educação deve passar invariavelmente pela tecnologia.

Isabela Correa é gerente de ensino e desempenho acadêmico da Escola Vereda.

Palavra do Leitor

Insegurança – 1

Insustentável a situação da Vila Valparaiso, em Santo André, Há vários assaltos, principalmente na Rua Piracicaba, com agressões a casal de idosos e roubo de veículos. Estamos acionando a polícia. Dia 12 ocorreu mais um, com cidadão caminhando na via. Temos solicitado às autoridades, mas ninguém aparece para verificar e fazer plano de ação para minimizar essa situação. Vão aparecer logo, devido às eleições. Pagamos nossos impostos e não temos dignidade de andar tranquilos, sem medo. Estamos presos e reféns de situação que deveria ter atenção em Santo André, considerada a quinta melhor para se viver, mas é a primeira em insegurança. Estamos solicitando socorro, por favor.

Reginaldo Santos

Santo André

Insegurança – 2

Gostaria de relatar e solicitar algum tipo de ajuda quanto à insegurança que estamos sentindo na Vila Valparaiso, em Santo André. Há um tempo estamos sofrendo com assaltos no bairro, principalmente na Rua Piracicaba. De duas semanas para cá, ao menos um assalto à mão armada ocorre em frente ao nosso prédio, ou prédio vizinho ao nosso. Sem exagero, ao menos um assalto à mão armada por dia! Dia 13 tivemos um assalto à mão armada – quatro indivíduos, dois armados – a casal de idosos, o qual teve até agressão física, e o senhor ficou com o rosto cortado e sangrando muito devido a uma coronhada que levou dos marginais. Foi atendido no hall do meu prédio por moradora enfermeira. Isso está recorrente em nossa rua. Somos prédio com 108 apartamentos, e todos com muito medo de entrar e sair em nossas residências. Receber visitas está impossível, para não colocar a vida de nossos amigos/familiares em risco. Isso é forma de se viver em Santo André? Assaltos todo dia, à mão armada, e ninguém faz nada! Onde está a polícia? Esta carta é grito por ajuda!

Bruno Morari Silva

Santo André

Cartão Itaú

Inviável ter cartão de crédito do Itaú/Carrefour. E todos sabemos que os juros dessa modalidade são dos mais achacantes do Brasil. E que não se pode atrasar. Porém, certas situações fogem de nosso controle, especialmente em início de ano. Exemplo ruim de ter cartão desse banco é que atraso de cinco dias no pagamento da fatura (R$ 1.582,34) rendeu ao banco – e meu prejuízo, já que usei o cartão de meu pai – ‘juros remuneratórios’ de R$ 68,99; ‘juros de mora’, R$ 3,88; ‘multa sobre saldo rotativo em atraso’, R$ 25,53; ‘IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) diário’, R$ 1,02; ‘IOF adicional, saldo financiado’ R$ 1,94; ‘avaliação de emergência de crédito’, R$ 18,90; além da ‘anuidade básica’, de R$ 12,89, perfazendo o prejuízo total de R$ 133,15. Absurdo! Não é à toa que esse banco sempre aparece como um dos que mais faturam no Brasil. Não me isento de culpa pelo atraso, mas isso é extorsão! Nunca irão existir regras para se limitar essa prática abusiva?

Gustavo H. Marinheiro

Santo André

Vazamento

Gostaria de utilizar este nobre espaço para pedir ao Semasa que conserte o vazamento em bueiro na Avenida Atlântica, na Vila Valparaíso, nas proximidades da divisa com São Bernardo. O vazamento persiste há pelo menos uma semana e o asfalto ao seu redor começa a ceder. Sei que vizinhos procuraram o Semasa para que o problema fosse solucionado, mas, até agora, nenhuma providência foi tomada. Será que teremos de esperar que cratera se forme no meio da avenida para que algo seja feito? Espero que não.

Jucielli Nogueira dos Santos

Santo André

Cratera

É inacreditável, mas há um mês buraco insiste em abrir na Avenida Lauro Gomes, em frente ao Carrefour, em São Bernardo. As equipes da Prefeitura, recorrentemente, comparecem ao local e fazem o serviço de tapa-buraco. O que me intriga é como esse buraco reabre com tamanha facilidade? E não é simples buraco, é quase uma cratera. A ponto de moradores do local colocarem pedaços de árvore e cavaletes para que motoristas descuidados não caiam no local. Custa fazer o serviço benfeito, para que ele seja feito uma única vez?

José Antônio Cintra Júnior

São Bernardo

Bom Prato x Área Verde

Sou favorável ao Bom Prato e ciente do alcance social prestado por esse serviço, mas construir unidade na Praça Giovanni Breda, bairro Assunção, em São Bernardo, único espaço de lazer da população local, é absurdo (Setecidades, dia 14). Pode-se argumentar que estudo foi efetuado, mas o papel aceita tudo! Prefeito Orlando Morando, moro no Centro, mas sou solidário à população local e assinarei o abaixo-assinado contra essa proposta ridícula. Seguramente existem muitos locais alternativos para essa unidade e o bom-senso deve prevalecer sobre o absurdo!

Walmir Ciosani

São Bernardo

Mal-entendido

Saindo de casa, no bairro Campestre, sentido Centro de Santo André, no cruzamento da Rua das Figueiras o carro à minha frente deu seta para entrar também em sentido Centro. Fiquei espantado. Como assim? Seta em Santo André, nunca vi. Entrou na Rua das Aroeiras e deu seta novamente. Saí da minha rota e fui atrás. Entrou na Rua das Palmeiras e novamente deu seta. E, pasmem, placa de Santo André. Até que parou. Parei também e fui falar com o motorista. Agi como estivesse perdido e perguntei como fazia para ir ao Centro da cidade. Aí veio a surpresa: ‘Somos de Curitiba, não sabemos. Este carro é do meu tio, que mora aqui’. Ufa! Não passou de mal-entendido.

Edson Roberto Peleteiro

