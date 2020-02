Obituário - 17 de fevereiro de 2020

Ademir Medici

Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, 13 de fevereiro

Maria das Neves, 94. Natural de Porto Firme (MG). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 13. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Jandyra Muciacito Bernardi, 89. Natural de Socorro (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 13. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Tereza Auida da Silva, 88. Natural de Lajedo (PE). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastiana Bernardes Prado, 82. Natural de Platina (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elisabete de Souza Pinto Barreto, 80. Natural de Palmeiras (BA). Residia em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adalberto Belizario da Silva, 74. Natural de Correntes (PE). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Auxiliar de produção. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Angeleli Parreira, 69. Natural de Piracicaba (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 13. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Izac da Luz Pedroso, 66. Natural de Tibagi (PR). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Aparecida Benedita Lino, 66. Natural de Jaú (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sérgio Tadeu Lotto, 64. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 13. Jardim da Colina.

Creusa de Oliveira Lima, 63. Natural de Santo Expedito (SP). Residia em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Shirlei Vano Pesani, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Voegels, em Suzano (SP). Dia 13, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sandra Mara de Oliveira, 57. Natural de Campinas (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Pensionista. Dia 13, em Santo André. Cemitério Parque das Acácias, em Campinas (SP).



Santo André, sexta-feira, 14 de fevereiro

Antonia Gomes Souza da Silva, 91. Natural de Bodocó (PE). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Borgonovi, 85. Natural de Salto (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elvira Fernandes Sant’Anna, 81. Natural de Marília (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Gasparoto Primo, 75. Natural de Cruzeiro do Oeste (PR). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa da Silva, 73. Natural de Porto Real Colégio (AL). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sinésio Cavalcante Diegues, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 14. Jardim da Colina.



Santo André, sábado, dia 15 de fevereiro

Angélica Rodrigues Augusto, 88. Natural de Santos (SP). Residia no Parque Marajoara II, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Eulália Cheleri Garcia, 88. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Maria Fernandes Trifanoivas, 64. Natural de Santa Fé (PR). Residia na Vila Martins, em Carapicuiba (SP). Dia 15, em Santo André. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Marta Vieira Mendes, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quarta-feira, 12 de fevereiro

Alaíde Alves de Sousa, 86. Natural de Princesa Isabel (PB). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Rubens de Azevedo Marques, 84. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Efigênia Ferreira da Cruz, 84. Natural de Diamantina (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 12, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Ana Maria Rodrigues de Jesus, 74. Natural de Montes Claros (MG). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Maria do Socorro Duarte Castelo, 72. Natural de Jaguaribe (CE). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

José Severino da Silva, 72. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Julieta Aparecida Galhango, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quinta-feira, 13 de fevereiro

Rosa de Campos Barros, 99. Natural de Muzambinho (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Amaro José da Silva, 86. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 13. Crematório Memorial de Santos (SP).

Josefa Gomes da Silva, 80. Natural de União dos Palmares (AL). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Marcolina Marques Bastos, 75. Natural de Pilão Arcado (BA). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Masayuki Otsubo, 75. Natural do Japão. Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Claudio Gonçalves, 75. Natural de São Caetano. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Isaura de Souza, 74. Natural de Álvares Machado (SP). Residia no Jardim Gagliardi, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Neusa Farinelli Rodrigues, 73. Natural de Bastos (SP). Residia em Guarulhos (SP). Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Vila Rios, em São Paulo.

Maria Soledade Araujo Molgora, 68. Natural de Osasco (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 13. Memorial Phoenix, em Santo André.

Leida Fátima Ramos da Silva, 66. Natural de Campo Grande (MS). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sexta-feira, 14 de fevereiro

Maria das Graças e Silva Almeida, 69. Natural de Brejo da Madre de Deus (PE). Residia na Vila Industrial, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Dionizia Benedita Euzebio, 63. Natural do Estado do Paraná. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quinta-feira, 15 de fevereiro

Maria Roberta Silva, 90. Natural de Ribeira do Pombal (BA). Residia no bairro Coperativa, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Walaes Arrihodemar Pereira, 87. Natural de Araras (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 14, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Andrelino Elias da Cunha, 76. Natural de Timon (MA). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 14, em Santo André. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Isamir Morais, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

Quitéria da Silva Gomes, 58. Natural de Monteiro (PB). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Lilian Maria Gomes, 55. Natural de Santo André. Residia no bairro São José, em São Caetano. Contadora. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Durvalino Firmino, 92. Natural de Ipauçu (SP). Residia em Diadema. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Vicente Dias, 63. Natural de São Miguel do Anta (MG). Residia em Diadema. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Mauricio Severino do Nascimento, 61. Natural de Duque de Caxias (RJ). Residia em Diadema. Dia 12, em São Bernardo. Vale da Paz.

M A U Á

Maria Tsuyama, 88. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Edesio Ferreira Duarte, 79. Natural de Mundo Novo (BA). Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 15, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.