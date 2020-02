Justiça alonga uso da Força Nacional em cinco estados

17/02/2020 | 08:35



O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais 180 dias o emprego da Força Nacional em apoio aos Estados do Pará, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e do Paraná, para cumprimento dos objetivos do projeto "Em Frente Brasil" (Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta), conforme portaria publicada na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União.

O uso da força é em apoio aos Estados e órgãos de segurança pública nas respectivas capitais e regiões metropolitanas, com foco nos municípios de Ananindeua (PA), de Cariacica (ES), de Goiânia (GO), de Paulista (PE), e de São José dos Pinhais (PR). A prorrogação por 180 dias compreende o período de 18 de fevereiro a 15 de agosto de 2020. Esse prazo poderá ser prorrogado se necessário e houver solicitação do órgão apoiado.

São Paulo

Em outra portaria, o Ministério da Justiça autoriza o emprego da Secretaria de Operações Integradas do Ministério em apoio à superintendência Regional de Polícia Federal em São Paulo, nas operações de enfrentamento às organizações criminosas naquele Estado. Esse apoio, segundo o texto da portaria, terá duração enquanto perdurarem as ações da Força Tarefa.