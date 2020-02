17/02/2020 | 08:23



Autoridades no Japão confirmaram hoje que mais 99 pessoas foram infectadas pelo coronavírus a bordo do navio de cruzeiro Diamond Princess, que está em quarentena no litoral do país. Como resultado, subiu para 454 o total de infectados na embarcação, segundo o Ministério de Saúde japonês.

A quarentena de 14 dias do navio, que inicialmente tinha cerca de 3.700 passageiros e tripulantes a bordo, está prevista para acabar na quarta-feira (19).

Ontem, dois voos fretados retiraram do Japão 340 americanos que estavam no Diamond Princess. Fonte: Associated Press.