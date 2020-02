Festival de Verão supera expectativa de público

Vinícius Castelli

Diário do Grande ABC



16/02/2020



A primeira edição do Festival de Verão da Fundação das Artes, realizado em São Caetano, no Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim, chegou ao terceiro e último dia neste domingo (16), e deixou claro que, se há fomento, o público sai de casa. Tanto que o evento, ao longo de três dias, contou com cerca de 10 mil pessoas, segundo a organização, ultrapassando a estimativa inicial, que era de 8.000.

Se na sexta as pessoas cantaram junto com Paula Lima e no sábado com Ed Motta, no domingo foi a vez da Banda Mantiqueira agitar o espaço com temas como A Procura, autoral, e Segura Ele, de Pixinguinha. Além deles, a programação contemplou a participação de docentes, alunos e ex-alunos da Fundação das Artes.

Weslei Soares, 35, morador de São Caetano, compareceu sexta e neste domingo, para ver a Banda Mantiqueira. "Gosto desse tipo de atividade, em que a população tem acesso à arte, diz.

Diretora da Fundação das Artes e responsável pelo evento, Ana Paula Demambro diz que o evento fica no calendário da cidade. "A população precisa disso. Precisamos oferecer cultura. E esse tipo de atividade é formação de público", afirma.

Ela explica que tinha o Festival de Inverno (cuja estreia foi ano passado) como referência para fazer o de verão. A partir de então pensamos nesse e com atrações mais contagiantes. Procuramos os parceiros para podermos realizar e deu tudo certo."

Cesar Petena, 33, mora em São Paulo, na divisa com o Grande ABC. Soube do evento é fez questão de ir com a família. "Tudo está perfeito. Ficamos surpresos com esse parque (onde acontece o festival). A gente precisa desse tipo de ação", reflete.