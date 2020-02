São Bernardo veta Carnaval de rua no bairro Assunção

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



16/02/2020 | 18:22



Pelo quarto ano seguido, São Bernardo - e todo Grande ABC - não terá desfile de Carnaval, mas na cidade, até os eventos menores, como apresentações das escolas de samba não foram autorizadas. No bairro Assunção, as agremiações União das Vilas e Renascentes de São Bernardo protocolaram pedido de autorização para uma apresentação na Praça Giovanni Breda, na tarde deste domingo. A administração negou, mas mesmo assim, a comunidade fez a sua manifestação cultural.

Cerca de 100 componentes, entre ritmistas, baianas, mestre sala e porta bandeira e a velha guarda fizeram um desfile simbólico, sob o olhar dos frequentadores da praça. "A gente está fazendo a nossa apresentação porque o samba resiste", afirmou o embaixador do samba de São Bernardo, Sebastião André, o Mestre André, 68 anos. "Gostaria que tivesse sido uma falha de comunicação, um documento não recebido, mas foi uma falha da administração", concluiu.

Antes do início do desfile, houve momentos de tensão com integrantes da GCM (Guarda Civil Municipal) que cobrava dos responsáveis uma autorização por escrito da administração. Os presidentes das escolas de samba dialogaram com os agentes e foram autorizados a realizar a apresentação, desde que não durasse mais do que uma hora.

Presidente da União das Vilas, Whashington Arantes lamentou a postura da administração municipal. "Desde que acabou o carnaval na cidade a gente faz a nossa manifestação cultural na praça, porque é isso o que o carnaval é. Não tem nenhuma conotação política", declarou.

Presidente da Renascentes e figura célebre na cultura de São Bernardo, Benedito da Silva Leme, o Ditinho da Congada, 68, relatou que também teve negado um pedido para desfile na Avenida Marechal Deodoro, no centro, a ser realizado no dia 23 de fevereiro. "Não pedimos dinheiro, verba, nada. Mas fica claro que o problema não é falta de recurso, é porque o governo não quer", concluiu.

Convidado para a atividade, o presidente da Federação das Escolas de Samba do Estado de São Paulo e embaixador mor do samba na cidade de São Paulo, Gabriel de Souza Martins, o Gabi, 72, repudiou a postura da Prefeitura de São Bernardo. "Mesmo que as pessoas não queiram, essa é uma manifestação cultural. Por que não autorizaram? Não tinha segurança? Ou apenas não quiseram?", questionou. Gabi é um dos nomes mais importantes do samba no Estado.

Para a população que acompanhava a atividade, não há justificativas para a negativa do governo Orlando Morando (PSDB) à atividade. "É muito legal, uma coisa maravilhosa. Parece que é apenas má-vontade", opinou a auxiliar financeira Ana Célia de Freitas, 24.

Procurada, a Prefeitura de São Bernardo ainda não se pronunciou.