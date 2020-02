Ferrovia deficitária

Texto: Adalberto Dias Almeida

Antes e depois da inauguração em 1867, a Estrada de Ferro São Paulo Railway, cortando a região, enfrentou problemas e dramas até passionais.

Na inauguração, um desastre no trecho do primeiro patamar. Ninguém morreu, mas o desgaste emocional foi grandioso entre os convidados e autoridades. Dom Pedro II fora convidado. Não compareceu. Enviou representante.

Tempestade arrastou trilhos e dormentes entre a Estação de Rio Grande e Ribeirão Pires.

Quando da inauguração do trecho entre o Brás e a Estação São Paulo (Luz), a locomotiva tombou. Arrastou vagões lotados de convidados ilustres. O maquinista Pelegrino Lodi morreu. Entre os feridos, o presidente João da Silva Carrão e o arcebispo de São Paulo.

Um dos construtores do túnel Botujuru foi assassinado, vítima de drama passional.

Com tantos problemas, a SPR resolveu inaugurar a estrada, sem aprovação do agente do governo e com instalações inacabadas. Isso porque havia prêmio se as obras fossem antecipadas.

Por questões políticas, o Império rompeu relações comerciais com a Inglaterra, e as despesas com financiamento em curso foram cortadas. O barão de Mauá assume tais despesas, a fim de não interromper as obras em curso. Vai à falência.

EPÍLOGO

Passados 153 anos desde a inauguração da Estrada de Ferro São Paulo Railway, as ferrovias brasileiras são controladas por concessões em transportes de carga.

Uma composição de passageiros urbanos transporta hoje o mesmo numero de usuários dos tempos iniciais. Não houve evolução.

As necessidades em mobilidade ferroviária são altíssimas, imprescindíveis, tanto no campo urbano, regional, como de longo curso.

A alta tecnologia (magnética ou hidrogenia) não passa de sonho. Os políticos continuam prometendo. A realidade é que o Brasil continua no ranking de um dos maiores países territoriais e com uma ferrovia para lá de deficitária.