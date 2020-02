Em Roterdã, Gael Monfils é campeão pela segunda semana consecutiva

16/02/2020 | 17:30



Uma semana depois de conquistar o título do ATP de Montpellier, Gael Monfils voltou a levantar um troféu. Neste domingo, o francês de 33 anos encarou o jovem canadense Felix Auger-Aliassime na decisão do ATP de Roterdã, na Holanda, e saiu de quadra vencedor por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Embora esteja apenas no começo, o ano de 2020 já pode ser considerado um dos melhores da carreira de Monfils. Isso porque pela primeira vez o francês conseguiu conquistar dois títulos do circuito da ATP em uma temporada. Ele já acumula 16 anos consecutivos disputando pelo menos uma final - está em terceiro nesse quesito no tênis masculino, ao lado de Rafael Nadal e atrás apenas de Roger Federer (20 temporadas seguidas com pelo menos uma decisão) e Jimmy Connors (19).

Apesar de ser 14 anos mais velho do que o canadense, Monfils mostrou enorme disposição física na decisão. Ele correu muito, foi bastante regular e contou com uma grande quantidade de erros de Auger-Aliassime, que esteve afobado em muitos momentos. Assim, o francês dominou os dois sets sem dificuldades e obteve uma vitória tranquila.

O título vai manter Monfils na nona colocação do ranking da ATP, três posições abaixo da melhor posição de sua carreira. O canadense, por sua vez, subirá da 21.ª para a 18.ª colocação, uma abaixo do seu recorde pessoal. O campeão ficou com um prêmio de 406 mil euros (R$ 1,9 milhão) e o vice, com 204 mil (R$ 950 mil).

BUENOS AIRES - O norueguês Casper Ruud conquistou neste domingo, em Buenos Aires, o seu primeiro título do circuito da ATP. Ele levantou o troféu após derrotar o surpreendente português Pedro Sousa na decisão. A vitória foi obtida com comodidade: 2 sets a 0 (6/1 e 6/4).

Com o título, Ruud vai aparecer nesta segunda na 34.ª posição do ranking mundial, a mais alta de sua carreira. Sousa, que perdeu na última rodada do torneio qualificatório e só entrou na chave principal porque um jogador desistiu, vai subir para a 107.ª colocação.

O norueguês e o português vão disputar agora o Rio Open, maior torneio de tênis da América do Sul. Eles poderão se enfrentar na segunda rodada.