Claudia Leitte usa fantasia de Mulan em bloco

16/02/2020 | 17:11



O domingo pré-Carnaval foi pra lá de agitado!

Luísa Sonza comandou seu bloco Sonzera no Brooklin, em São Paulo, inspirada em Madonna, mais especificamente no look que a Rainha do Pop usou para cantar com Britney Spears e Christina Aguilera na memorável apresentação em que elas trocaram selinhos, no VMA.

Já Claudia Leitte comandou o Bloco Largadinho vestida de Mulan! A força e determinação da Mulan veio nos inspirar e guiar hoje no Largadinho, em São Paulo., escreveu ela no Instagram.

Pabllo Vittar se fantasiou de Cinderela para, na mesma região que Luísa, subir no trio no Bloco Chá da Alice. Plena!