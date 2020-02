Centros de emprego reúnem 1.026 vagas na região

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



17/02/2020 | 00:01



Aquele que se encontra desempregado ou busca nova oportunidade no mercado de trabalho pode se recolocar por meio das vagas oferecidas por empresas no Grande ABC. Nesta semana, os postos públicos de emprego somam 1.026 vagas.

Em São Bernardo, a CTR (Central de Trabalho e Renda) dispõe de 618 oportunidades. Dessas, 100 são para ajudante de carga e descarga de mercadoria e outras 97 para aqueles que possuem o curso de técnico em enfermagem. Na CTR ainda há 65 vagas exclusivas para pessoas portadoras de algum tipo de deficiência para cargos de auxiliar de limpeza, recepcionista atendente e porteiro.

Já o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá reúne 220 oportunidades, a exemplo das 50 vagas para auxiliar de produção. Outras 100 são divididas entre operador de máquinas fixas em geral e prensista. Para todas essas é necessário ter ensino médio completo e experiência no cargo.

Já no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Diadema companhias ofertam oito postos de trabalho. Para concorrer a essas vagas e participar dos processos seletivos dos centros públicos é preciso cadastrar seus dados no portal https://empregabrasil.mte.gov.br/ ou ir pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, munido de RG, CPF e carteira de trabalho.

A Luandre, agência de emprego instalada em Santo André, possui 115 oportunidades, como ajudante de produção (com salário variando entre R$ 1.200 e R$ 1.500, dependendo das qualificações) até supervisor de operações logísticas (remuneração de R$ 6.800 até R$ 7.200).

CENTRO DE COMPRAS

O Golden Square Shopping, em São Bernardo, anuncia início do processo seletivo para vagas de vendedor, estoquista, fiscal de loja, consultor de moda e visual merchandising para a loja de departamento C&A, com inauguração prevista para abril. Interessados em se candidatar, deverão baixar o aplicativo do Golden Square e clicar na aba ‘Quero Trabalhar’. A loja não divulgou volume de postos.