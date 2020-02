Imigrantes tem tráfego congestionado; Anchieta segue com Operação Comboio

Do DGABC



16/02/2020 | 15:12



A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego congestionado no trecho de serra em direção a São Paulo, do km 58 ao km 46, devido a excesso de veículos, segundo a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes).



Já na Via Anchieta segue em vigor a Operação Comboio, desde a praça de pedágio, no km 31, devido à baixa visibilidade causada pela neblina. A interligação planalto está bloqueada, tanto no sentido São Paulo quanto no do Litoral, da Anchieta para Imigrantes, devido à neblina.



As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes continuam com normal em ambos os sentidos.



Caminhões com destino a São Paulo devem utilizar, obrigatoriamente, o trecho e serra da Anchieta. O tempo está encoberto, com neblina no topo de serra e a visibilidade é parcial.



O SAI está em Operação Subida (2x8). A subida para São Paulo é realizada pelas pistas Norte das rodovias Anchieta e Imigrantes, e a pista Sul da Imigrantes. Já a descida é realizada somente pela pista Sul da Via Anchieta.