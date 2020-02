Judô brasileiro conquista ouro e prata no Aberto de Oberwart, na Áustria

16/02/2020 | 15:10



Depois de conquistar cinco medalhas no Aberto de Bratislava, na Eslováquia, o judô brasileiro faturou um ouro e uma prata neste domingo na disputa do Aberto de Oberwart, na Áustria, neste domingo. Em dois dias, a equipe brasileira levou sete medalhas nas duas competições, sendo cinco delas douradas.

Na Áustria, as duas medalhas foram conquistadas pela equipe masculina, com direito a dobradinha no meio pesado (100kg) Leonardo Gonçalves derrotou Rafael Buzacarini com duas projeções por waza-ari na final e ficou com o ouro, deixando o compatriota com a prata.

Os abertos continentais, na hierarquia dos pontos do ranking mundial são as competições que distribuem a menor quantidade de pontos. Mas, no planejamento do judô brasileiro, esses torneios funcionam como preparação para etapas mais importantes, como os Grand Slam, que distribuem até mil pontos no ranking e reúnem os principais atletas do mundo.

Assim como Sófia e Odivelas serviram de preparação para o Grand Slam de Paris, onde Larissa Pimenta e Beatriz Souza foram bronze, os Abertos de Bratislava e Oberwart foram preparatórios e para a disputa do Grand Slam de Düsseldorf, na Alemanha, no próximo final de semana.

O Grand Slam de Düsseldorf, disputado nos dias 21, 22 e 23, fecha o calendário de competições de fevereiro da equipe nacional e marca a estreia de Mayra Aguiar (78kg) no circuito em 2020. Ela tentará defender seu título de 2019.