Bloco das Mocreias reúne famílias de Ribeirão Pires e outras cidades

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



16/02/2020 | 14:26



Famílias e moradores de Ribeirão Pires e de outras cidades participam, na tarde deste domingo, do tradicional Bloco das Mocreias. O evento, que deixou de ser realizado entre 2012 e 2018, foi retomado no ano passado e caiu, novamente, no gosto popular. A concentração acontece na Vila do Doce, região central da cidade.

Fundado em 1979, o Bloco das Mocreias cresceu com o passar dos anos e chegou a reunir 30 mil pessoas em 2011, quando atos de violência e até uma morte interromperam a festividade pré-carnavaleasca.

Um dos fundadores do Bloco, o funcionário público aposentado Durival Curuça comemorou o retorno da celebração. "É uma festa muito bonita, agrada à população e não deveria ter acabado", pontuou. Integrante da organização do bloco, o comerciante Sandro Cossio, 50, afirmou que o objetivo é buscar cada vez mais a profissionalização para que o bloco retorne definitivamente para o calendário da cidade.

Entre os visitantes, o clima é de alegria e concentração. Idosos, adultos, jovens, crianças e até bebês participam da festa. A pequena Sophie, 10, já é veterana de carnavais e estava na companhia das tias Maria Luiza de Souza Osório, 26, operadora de telemarketing e Alexsandra Souza, 39, assistente de atendimento. "A gente vinha antes e agora voltamos a frequentar. Está muito legal", afirmou Alexsandra.

Moradora de Suzano, a professora Cristina Sojo, 40, estava com a filha Valentina, 3. A dupla não pretendia seguir o cortejo até o complexo esportivo e cultural Ayrton Senna, destino final do bloco. "Ela ainda está muito pequena e aqui está bom para a gente se divertir", pontuou.

O prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), afirmou que "é uma alegria ver uma tradição da cidade novamente nas ruas."

A Prefeitura apoia o evento com agentes de trânsito, da GCM (Guarda Civil Municipal), funcionários para limpeza e banheiros químicos.