16/02/2020 | 14:10



Preta Gil arrastou uma verdadeira multidão no Rio de Janeiro, nesse domingo, 16, com o Bloco da Preta. A cantora recebeu em cima do trio Fernanda Paes Leme, e olha só que fantasia incrível ela escolheu: a de Elke Maravilha.

Ainda na concentração, Preta posou com Fabiana Karla, de egípcia.

MC Rebecca cantou com Gil e animou a multidão.

Preta posou também com sua nora, a modelo Laura Fernandez, fantasiada de Christina Aguilera.